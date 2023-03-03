Graham Potter'dan geleceği için açıklama

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik direktör Graham Potter, geleceği için gelen soruya yanıt verdi.



Alınan kötü sonuçların ardından koltuğu sallanan Potter, "Bir sonraki maça odaklanma eğilimindeyim. Hangi pozisyonda olduğumuzu biliyoruz. Sonuçları değiştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.



Premier Lig'de Leeds United ile cumartesi günü oynayacakları karşılaşmaya da değinen 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu hafta iyi hazırlanmaya çalıştık. Bu yüzden taraftarımızın mutlu olacağı bir oyun sergileyebiliriz" açıklamasında bulundu.



Potter yönetimindeki Chelsea, ligde oynadığı son 5 maçtan galibiyet çıkartamadı. Londra ekibi, bu süreçte 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.





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