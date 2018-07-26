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Graham Potter: "Ayew, harika bir futbolcu"

Swansea City Menajeri Graham Potter, Fenerbahçe'ye kiraladıkları Andre Ayew hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Graham Potter: 'Ayew, harika bir futbolcu'
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26 Temmuz 2018 11:53
Swansea City Menajeri Graham Potter, Fenerbahçe'ye kiralık olarak gönderdikleri Andre Ayew hakkında açıklamalarda bulundu.

Swansea City'nin 31 Ocak'ta West Ham'dan kulüp rekorunu kırarak transfer ettiği Ayew hakkında konuşan Potter, oyuncuya sezon öncesi kampında gösterdiği yüksek performans nedeniyle teşekkür etti. İngiliz menajer, "Bu transferin hangi şartlar altında gerçekleştiğini anlıyorum. Ayew'in gidişi, ileriye adım atabilmek için kadromuzda yaptığımız yeniden yapılanma harekatının bir parçası." ifadelerini kullandı.

"HARİKA BİR FUTBOLCU! TAKDİR EDİLESİ İNSAN"

Andre Ayew'i öven Potter, "Benim bakış açıma göre harika bir futbolcu. Antrenmanlarda kendini adaması, taktik olarak yaptığımız denemelere olan desteği ve profesyonelliğiyle takdir edilesi bir insan. Onunla çalışmaktan çok keyif almıştım. Ayew için en iyisini diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Swansea City, Fenerbahçe ile benzer şekilde oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralandığını da duyurdu.



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