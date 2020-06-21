Brighton Hove & Albion Menajeri Graham Potter, Galatasaray'ın Rizespor'a 2-0 yenildiği maçta geçirdiği sakatlıkla sezonu kapatan oyuncusu Florin Andone hakkında konuştu.Sezon başından Brighton'dan Galatasaray'a kiralanan Andone'nin sezonu kapatması hakkında gelen soruya Potter, "." cevabını verdi.Andone'nin Brighton'daki geleceği hakkında gelen soruya ise Potter, "." cevabıyla konuşmasını noktaladı.Brighton'ın 2018 yazında 6 milyon euro bonservisle Deportivo'dan transfer ettiği Andone, bu sezon başında 700 bin euro ücretle Galatasaray'a kiralandı. İki kez ağır sakatlık yaşayan Andone, Galatasaray formasıyla 12 maça çıkabildi ve 2 gol attı.