Brighton Hove & Albion Menajeri Graham Potter, Galatasaray'ın Rizespor'a 2-0 yenildiği maçta geçirdiği sakatlıkla sezonu kapatan oyuncusu Florin Andone hakkında konuştu.
Sezon başından Brighton'dan Galatasaray'a kiralanan Andone'nin sezonu kapatması hakkında gelen soruya Potter, "Bir sıkıntı yok. Ciddi bir sakatlık geçirdi ve iyileşmesi için zamana ihtiyacı var. Florin için önceliğimiz şu anda bu. İyileşmesi için ona yardım edeceğiz. Sahalara en hızlı şekilde geri dönmesi için neler yapabiliriz, buna bakacağız." cevabını verdi.
Andone'nin Brighton'daki geleceği hakkında gelen soruya ise Potter, "Andone, Brighton'ın oyuncusudur. Hala da planlarımızda var. Her şey olabilir. Sakatlıktan döndükten sonra neler olacak göreceğiz." cevabıyla konuşmasını noktaladı.
Brighton'ın 2018 yazında 6 milyon euro bonservisle Deportivo'dan transfer ettiği Andone, bu sezon başında 700 bin euro ücretle Galatasaray'a kiralandı. İki kez ağır sakatlık yaşayan Andone, Galatasaray formasıyla 12 maça çıkabildi ve 2 gol attı.
FLORIN ANDONE'NİN VEDA MESAJI
Sezon başından Brighton'dan Galatasaray'a kiralanan Andone'nin sezonu kapatması hakkında gelen soruya Potter, "Bir sıkıntı yok. Ciddi bir sakatlık geçirdi ve iyileşmesi için zamana ihtiyacı var. Florin için önceliğimiz şu anda bu. İyileşmesi için ona yardım edeceğiz. Sahalara en hızlı şekilde geri dönmesi için neler yapabiliriz, buna bakacağız." cevabını verdi.
Andone'nin Brighton'daki geleceği hakkında gelen soruya ise Potter, "Andone, Brighton'ın oyuncusudur. Hala da planlarımızda var. Her şey olabilir. Sakatlıktan döndükten sonra neler olacak göreceğiz." cevabıyla konuşmasını noktaladı.
Brighton'ın 2018 yazında 6 milyon euro bonservisle Deportivo'dan transfer ettiği Andone, bu sezon başında 700 bin euro ücretle Galatasaray'a kiralandı. İki kez ağır sakatlık yaşayan Andone, Galatasaray formasıyla 12 maça çıkabildi ve 2 gol attı.
FLORIN ANDONE'NİN VEDA MESAJI