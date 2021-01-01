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Graham'in 18.5 metreden basketi, NBA tarihine geçti!

New Orleans Pelicans guardı Devonte' Graham 18.5 metreden bulduğu isabetle ekibini Oklahoma City Thunder'a karşı 113-110 galibiyete taşıyarak, NBA tarihinin en uzak mesafeden maç kazandıran basketini buldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans guardı Devonte' Graham 18.5 metreden bulduğu isabetle ekibini Oklahoma City Thunder'a karşı 113-110 galibiyete taşıyarak, NBA tarihinin en uzak mesafeden maç kazandıran basketini buldu.

Maçın bitimine 4.5 saniye kala Thunder, Pelicans'a karşı 3 sayı gerideydi (107-110). Ardından, Shai Gilgeous-Alexander (33 sayı, 5 ribaund) Garrett Temple'ın üzerinden 9 metrelik bir mesafeden üçlük isabeti bularak skoru eşitlemeyi başarmıştı.

Ancak molası kalmayan Pelicans ekibinde Josh Hart, topu Graham'e (15 sayı, 8 asist) gönderdi ve Pelicans guardı 18.5 metre civarı mesafeden yolladığı şutta isabet bularak, NBA tarihindeki en uzak mesafeli maç kazandıran basketi kaydetmiş oldu.


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