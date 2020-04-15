Graeme Souness o olayı anlattı; 'Yaptığım en akıllıca şey değildi'

Bir dönem Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Graeme Souness, açıklamalarda bulundu.1995/1996 sezonu finalinde Fenerbahçe'ye karşı kupa zaferini kazandıktan sonra, Galatasaray bayrağını sahanın ortasına diken Souness, o gün yaptıklarını anlattı.Galatasaray iki ayaklı oynanan kupa finalinde, ilk maçta ezeli rakibini sahasında 1-0 mağlup etti. İkinci maçta ise; rakibinin sahasından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray, Türkiye Kupası Şampiyonu oldu.Graeme Souness yaşananlarla ilgili; "" dedi.Bayrak dikme fikri hakkında Souness; "" dedi.