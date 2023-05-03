Gradel: 'O kupayı yine almak istiyoruz'

Sivasspor'un yıldız isimlerinden Max Gradel, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Gradel, ilk maçta kendi sahalarında istedikleri skoru alamadıklarını belirterek "Çok zor bir maçtı. Bazı şanslar yakaladık, elimizden gelenin en iyisini sergiledik. Fenerbahçe çok güçlü. Onlara karşı dirayetli oynadık. Önemli olan ikinci maç. O maçı kazanmak istiyoruz." sözlerini kullandı.



Geçen sene olduğu gibi bu yıl da kupayı almak istediklerini belirten Gradel, "Kupanın hayalini kurmak bile güzel. Geçen sene kimse kupayı kazanabileceğimizi düşünmüyordu ama bunu başardık. Hayal etmek güzeldir. İkinci kez kazanmak harika ve büyük başarı olur. Bunu istiyoruz, hayal ediyoruz." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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