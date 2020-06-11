Göztepe'ye karşı Badou Ndiaye planı

Devre arasında İngiliz ekibi Stoke City'den kiralanan Badou Ndiaye liglerin ertelenmesini fırsat bilmiş ve sol dizindeki ağrıların artması üzerine ameliyat olmuştu.Başarılı bir operasyon geçiren Senegalli orta saha, fizik açığını da tamamen kapattı.Ancak Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, Göztepe maçının 11'inde orta sahada bir aksilik yaşanmazsa Sosa-Abdulkadir Parmak ikilisini oynatmayı planlıyor.Genç çalıştırıcı, Ndiaye'yi ise skora göre ikinci devrede sahaya sürmeyi hedefliyor.