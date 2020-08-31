Göztepe yönetimi sağ kanat ve savunma transferinde prensip anlaşmasına vardığı Kosovalı oyuncu Florent Hasani ve Sırp stoper Bogdan Planic'e imza attırmaya hazırlanıyor.



Sarı-kırmızılılar, Macaristan'da son olarak Diosgyor forması giyen 23 yaşındaki Hasani ve Romanya'da Steau Bükreş'te oynayan Planic'le bu hafta yapacağı görüşmelerle son pürüzleri gidermeye çalışacak.



Sarı-kırmızılılar, iki yıldızı da renklerine bağlayarak kadrosuna sezon öncesi güç katmayı planlıyor.



