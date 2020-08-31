Göztepe'ye iki Balkan yıldız!

Göztepe, hücum gücünü sağ açık Hasani ve savunma gücünü ise stoper Bogdan Planic ile güçlendirme hazırlığında...

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Göztepe'ye iki Balkan yıldız!
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31 Ağustos 2020 10:43
Göztepe yönetimi sağ kanat ve savunma transferinde prensip anlaşmasına vardığı Kosovalı oyuncu Florent Hasani ve Sırp stoper Bogdan Planic'e imza attırmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, Macaristan'da son olarak Diosgyor forması giyen 23 yaşındaki Hasani ve Romanya'da Steau Bükreş'te oynayan Planic'le bu hafta yapacağı görüşmelerle son pürüzleri gidermeye çalışacak.

Sarı-kırmızılılar, iki yıldızı da renklerine bağlayarak kadrosuna sezon öncesi güç katmayı planlıyor.

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