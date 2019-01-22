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Göztepe'ye Ghilas'tan kötü haber

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forvet oyuncusu Nabil Ghilas'ın sakatlığının süresi belli oldu.

Kaynak: AA
Göztepe'ye Ghilas'tan kötü haber
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22 Ocak 2019 20:22
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Nabil Ghilas'ın, 3 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Nabil Ghilas'ın tetkiklerinde, sağ uyluk ön adalesinde zorlanma ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Tedavisine başlanan futbolcunun 3 hafta süreyle forma giyemeyeceği kaydedildi.

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