Göztepe'ye Arjantinli savunmacı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Arjantinli savunma oyuncusu Fausto Grillo ile prensip anlaşmasına vardı.
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, prensip anlaşmasına vardıkları Grillo'nun yarın Türkiye'de olacağını söyledi.
İstedikleri özelliklere sahip oyuncuyla sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacaklarını kaydeden Sepil, Grillo'nun daha sonra Erzurum kampına katılacağını bildirdi.
25 yaşındaki Fausto Grillo en son ülkesinde Velez Sarsfield takımında forma giymişti.
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Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, prensip anlaşmasına vardıkları Grillo'nun yarın Türkiye'de olacağını söyledi.
İstedikleri özelliklere sahip oyuncuyla sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacaklarını kaydeden Sepil, Grillo'nun daha sonra Erzurum kampına katılacağını bildirdi.
25 yaşındaki Fausto Grillo en son ülkesinde Velez Sarsfield takımında forma giymişti.
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