Göztepe'nin Akhisarspor karnesi:

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Akhisarspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, şu ana kadar rakip sahada oynadığı hiçbir maçı kazanamadı.Akhisar'da yeşil siyahlı ekiple 7'nci maçına çıkacak olan Göztepe, kalan 6 müsabakada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti. Çeşitli lig kategorilerinde Akhisarspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar, 2005-06'da 3'üncü Lig'de rakibine 2-1 kaybetti. 2006-07 sezonunda yine 3'üncü Lig'de Akhisarspor'un karşısına çıkan Göztepe sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. İki takım 2009-2010 sezonunda 2'nci Lig'de Kademe Grubu ve Yükselme Grubu'nda kozlarını paylaştı. Kademe müsabakasında Akhisar İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitti.Yükselme Grubu'nda ise Göztepe, yeşil siyahlılara deplasmanda 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Akhisarspor, Süper Lig'e yükseldiği 2011-12 sezonunda sarı-kırmızılıları evinde 1-0 yendi. Geçen sezon tarihlerinde ilk defa Süper Lig'de karşılaşan iki takımın Akhisar Stadı'ndaki mücadelesi 1-1 sona erdi. Akhisar, Muğdat'ın golüyle öne geçmesine rağmen Ghilas'ın penaltısı Göztepe'ye beraberliği getirdi. Şu ana kadar Akhisar deplasmanlarında 3 puan yüzü göremeyen sarı kırmızılı ekip maç öncesi oldukça formda. Son 5 maçın 4'ünü kazanıp sadece 1'ini kaybeden İzmir ekibi, 15 puanla 6'ncı sırada. Ligdeki en kötü dönemini geçiren Akhisar ise sadece 1 galibiyet alarak 5 puanla dibe demir attı.2017-2018 1-12011-2012 1-02009-2010 0-02009-2010 2-02006-2007 1-02005-2006 2-1