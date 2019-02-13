Göztepe'nin yıldızından Benfica'ya uyarı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray - Benfica eşleşmesi öncesi Göztepe'nin Portekizli orta sahası'dan açıklama geldi.Portekiz basınına zorlu eşleşmeyi değerlendiren Castro, ''Galatasaray, Türkiye Ligi'nde pek iyi bir sezon geçirmiyor.O yüzden Benfica maçlarına çok önem veriyorlar.'' sözlerini kullandı.İstanbul'da oynanacak maç hakkında da konuşan tecrübeli futbolcu, ''Beraberlik, hatta gollü beraberlik Benfica için çok iyi sonuç olacaltır. Benfica için ikinci maçı sahasında oynamak büyük bir avantaj.'' dedi.