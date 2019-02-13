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Göztepe'nin yıldızından Benfica'ya uyarı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Portekizli oyuncusu Andre Castro, Galatasaray - Benfica maçı öncesinde konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Göztepe'nin yıldızından Benfica'ya uyarı!
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13 Şubat 2019 16:24
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray - Benfica eşleşmesi öncesi Göztepe'nin Portekizli orta sahası Andre Castro'dan açıklama geldi.

Portekiz basınına zorlu eşleşmeyi değerlendiren Castro, ''Galatasaray, Türkiye Ligi'nde pek iyi bir sezon geçirmiyor. Bu maça sezonun kurtuluşu gözüyle bakıyorlar. O yüzden Benfica maçlarına çok önem veriyorlar.'' sözlerini kullandı.

''BERABERLİK BENFICA İÇİN İYİ''

İstanbul'da oynanacak maç hakkında da konuşan tecrübeli futbolcu, ''Beraberlik, hatta gollü beraberlik Benfica için çok iyi sonuç olacaltır. Benfica için ikinci maçı sahasında oynamak büyük bir avantaj.'' dedi.

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