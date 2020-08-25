Göztepe'nin yeni transferi, Kovid-19'a yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna dahil ettiği isimlerden birinin (Cherif Ndiaye), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, futbol takımıyla yeni sözleşme imzalayan oyuncuya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Futbolcunun Afyonkarahisar kampına dahil edilmediği ve evde tedavisine başladığı kaydedildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, futbol takımıyla yeni sözleşme imzalayan oyuncuya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Futbolcunun Afyonkarahisar kampına dahil edilmediği ve evde tedavisine başladığı kaydedildi.