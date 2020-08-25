Göztepe'nin yeni transferi, Kovid-19'a yakalandı

Süper Lig takımlarından Göztepe'nin yeni transferi Cherif Ndiaye'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Haber; AA
Göztepe'nin yeni transferi, Kovid-19'a yakalandı
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25 Ağustos 2020 13:01
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna dahil ettiği isimlerden birinin (Cherif Ndiaye), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, futbol takımıyla yeni sözleşme imzalayan oyuncuya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. 

Futbolcunun Afyonkarahisar kampına dahil edilmediği ve evde tedavisine başladığı kaydedildi.



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