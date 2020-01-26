- Göztepeli taraftarlar mutlu

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ı Gürsel Aksel Stadı'nda konuk eden Göztepe, yeni stadındaki ilk maçına çıktı.TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilen ve 9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin içindeki Gürsel Aksel Stadı, Göztepe-Beşiktaş maçıyla kapılarını açtı.Maç öncesinde Susuzdede Parkı'nda toplanan Göztepeli taraftarlar, stada kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında Göztepe'nin efsane kadrosunda yer alan "Bombacı Halil" lakaplı Halil Kiraz'ın evinin önüne gelen taraftarlar, Halil Kiraz lehine tezahüratlar yaptı. Halil Kiraz da taraftarlarla birlikte tezahüratlara eşlik etti.Satışa çıkan kombine biletlerinin çoğunun satıldığı statta, Beşiktaş maçı biletleri de çıktığı gibi tükenmişti.Göztepeli taraftar Şahber Bilgen Akman kendi statlarına kavuştuklarını ve mahallelerinin canlandığını belirterek, "Golleri bekliyoruz inşallah." dedi.Yeni stada sahip olmanın hayalini bile kuramadıklarını kaydeden taraftarlardan Erdi Akman, "Bugün burada olmak şampiyonluktan daha değerli. 95 sene boyunca bırakın mülk, stat, arazi sahibi olmayı, bir taşı olmayan kulübün stadına giriyoruz." diye konuştu.