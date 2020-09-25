Göztepe'nin yeni planı: Mehmet Ekici!

İzmir ekibi Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli yıldız Mehmet Ekici'ye teklif yaptı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Göztepe'nin yeni planı: Mehmet Ekici!
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25 Eylül 2020 11:27
Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Göztepe dış transferde yeniden orta alana yöneldi.

Sarı-kırmızılılar, Macaristan'ın Ujpest ekibinden transfer olan Nijeryalı Obinna Nwobodo'nun sakatlığı sonrası Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici'yi gündemine aldı. Antrenmanda sakatlandığı açıklanan 23 yaşındaki oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, Göz-Göz yönetimi, Mehmet Ekici'yi transfer ederek problemi çözmeye çalışacak.

OLUMLU BAKIYOR

Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki yıldız futbolcu ile hemen temasa geçen yönetim, "Göz-Göz'e gelir misin" diyerek nabız yokladı.

Bir süre önce Ankaragücü ile anlaştığı öne sürülen Ekici'nin henüz hiçbir kulüple imza aşamasına gelmediği ve Göz-Göz'e olumlu baktığı öğrenildi. Ancak İstanbul ekibi G.Saray'dan haber bekleyen tecrübeli orta sahanın Göz-Göz yönetiminden süre istediği ve cevabını en kısa sürede ileteceği öğrenildi. Sarıkırmızılılar transferi en kısa sürede çözmek istiyor.



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