Göztepe'nin yeni planı: Mehmet Ekici!

Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Göztepe dış transferde yeniden orta alana yöneldi.



Sarı-kırmızılılar, Macaristan'ın Ujpest ekibinden transfer olan Nijeryalı Obinna Nwobodo'nun sakatlığı sonrası Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici'yi gündemine aldı. Antrenmanda sakatlandığı açıklanan 23 yaşındaki oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, Göz-Göz yönetimi, Mehmet Ekici'yi transfer ederek problemi çözmeye çalışacak.



OLUMLU BAKIYOR



Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki yıldız futbolcu ile hemen temasa geçen yönetim, "Göz-Göz'e gelir misin" diyerek nabız yokladı.



Bir süre önce Ankaragücü ile anlaştığı öne sürülen Ekici'nin henüz hiçbir kulüple imza aşamasına gelmediği ve Göz-Göz'e olumlu baktığı öğrenildi. Ancak İstanbul ekibi G.Saray'dan haber bekleyen tecrübeli orta sahanın Göz-Göz yönetiminden süre istediği ve cevabını en kısa sürede ileteceği öğrenildi. Sarıkırmızılılar transferi en kısa sürede çözmek istiyor.



