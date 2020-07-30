Göztepe'nin vazgeçilmezi Berkan Emir

En golcü isimler Alpaslan Öztürk ve Serdar Gürler

4 kırmızı, 76 sarı kart

2019-2020 sezonu raporu

Futbolcu Maç İlk 11 Süre Sarı Kırmızı Gol Soner Aydoğdu 30 30 2526 10 0 5 Alpaslan Öztürk 24 21 1842 9 1 7 Cameron Jerome 22 19 1655 8 0 3 Berkan Emir 30 30 2695 7 0 4 Titi 30 29 2617 6 0 0 Beto 30 30 2570 5 1 0 Lamine Gassama 28 26 2275 5 0 0 Serdar Gürler 26 26 2150 3 0 7 Marcio Mossoro 25 16 1397 4 0 1 Halil Akbunar 31 24 2068 3 0 5 Andre Poko 14 12 961 3 1 0 Andre Castro 32 22 2118 2 0 3 Stefano Napoleoni 29 23 2035 1 0 6 Celso Borges 21 12 1100 3 0 1 Yalçın Kayan 12 2 352 2 0 0 Murat Paluli 10 8 788 1 0 0 Göktuğ Bakırbaş 7 4 487 1 0 0 Deniz Kadah 16 4 479 1 0 0 Atınç Nukan 6 4 362 1 0 0 Eren Derdiyok 5 3 267 1 0 0 Kamil Wilczek 14 8 741 0 0 1 Zlatko Tripic 11 7 644 0 0 0 Leo 6 6 540 0 0 0 Wallace Reis 8 5 512 0 0 1 Bubacarr Sanneh 2 2 180 0 0 0 Yasin Öztekin 8 1 161 0 0 0 Kerem Atakan Kesgin 3 0 26 0 0 0 Ege Özkayımoğlu 3 0 16 0 0 0 Batuhan Kırdaroğlu 1 0 15 0 0 0 Eren Bilen 0 0 0 0 1 0

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 42 puanla 11. sırada tamamlayan Göztepe'de 30 maçta 2 bin 695 dakika sahada kalan Berkan Emir, en fazla süre alan isim oldu.Süper Lig'de üst üste 3. sezonunu geride bırakan Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile başladığı sezonu İlhan Palut'la tamamladı. Özellikle lige verilen aradan sonra çıktığı 8 maçta istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu 42 puanla 11. basamakta bitirdi.Toplam 29 futbolcunun forma şansı bulduğu Göztepe'de 4 oyuncu, 30 maçta forma giydi. Bu isimlerden Berkan Emir 2 bin 695, Titi 2 bin 617, Beto 2 bin 570 ve Soner Aydoğdu da 2 bin 526 dakika sahada kaldı.Sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncularından Batuhan Kırdaroğlu 15, Ege Özkayımoğlu da 16 dakika şans buldu.Süper Lig'de 44 gole imza atan sarı-kırmızılı ekipte bu golleri 12 farklı isim kaydetti.Toplamda yedişer gol kaydeden Alpaslan Öztürk ve Serdar Gürler'i 6 golle Stefano Napoleoni, beşer golle Halil Akbunar ve Soner Aydoğdu, 4 golle Berkan Emir, üçer golle Andre Castro ve Cameron Jerome, birer golle Celso Borges, Kamil Wilczek, Marcio Mossoro ve Wallace Reis takip etti.Toplam 20 oyuncunun sarı kart gördüğü İzmir temsilcisinde Soner Aydoğdu, 10 kez sarı kartla cezalandırıldı.Göztepe'de kırmızı kart gören isimler ise Alpaslan Öztürk, Andre Poko, Beto ve Eren Bilen oldu.Bu futbolculardan Eren Bilen, bu sezon hiç forma giymezken, ligin son haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.