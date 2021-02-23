Göztepe'nin Totti'si; Halil Akbunar

Fenerbahçe maçında attığı golle 3 puanı İzmir ekibine kazandıran Halil Akbunar'ın, hikayesi Roma'nın efsane futbolcusunu hatırlatıyor

Haber; Sabah
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Göztepe'nin Totti'si; Halil Akbunar
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23 Şubat 2021 09:05
Halil Akbunar
Halil Akbunar
Göztepe
18 yaşında Göztepe U21 takımına katılan İzmir doğumlu Halil, o tarihten bu yana sarı-kırmızılılarda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig olmak üzere üç farklı kategoride forma giydi.

Göz-Göz'ün yeni stadı olan Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılış golünü atan Halil, bu açıdan da tarihe geçmiş bir isim. Sarı-kırmızılı renklere bağlılığı ile Roma'nın efsanesi Totti'yi hatırlatan 27 yaşındaki forvet-kanat oyuncusu, bu sezon takımına 7 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Halil'in en büyük hedefi ise kariyerini Göztepe'de noktalamak. Bu nedenle de hemen hemen her sezon büyük kulüplerden gelen teklifleri geri çeviriyor.


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