Göztepe'nin Totti'si; Halil Akbunar

18 yaşında Göztepe U21 takımına katılan İzmir doğumlu Halil, o tarihten bu yana sarı-kırmızılılarda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig olmak üzere üç farklı kategoride forma giydi.



Göz-Göz'ün yeni stadı olan Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılış golünü atan Halil, bu açıdan da tarihe geçmiş bir isim. Sarı-kırmızılı renklere bağlılığı ile Roma'nın efsanesi Totti'yi hatırlatan 27 yaşındaki forvet-kanat oyuncusu, bu sezon takımına 7 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Halil'in en büyük hedefi ise kariyerini Göztepe'de noktalamak. Bu nedenle de hemen hemen her sezon büyük kulüplerden gelen teklifleri geri çeviriyor.