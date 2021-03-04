Göztepe'nin serisi bitti, Alanya'nın serisi devam etti!

Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Göztepe'yi konuk etti.



Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Göztepe'nin golünü 43. dakikada Fatih Aksoy (kk) attı. Alanyaspor'un golünü ise 54. dakikada Tzavellas kaydetti.



Alanyaspor'un 22. dakikada Adam Bareiro ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Alanyaspor, 23 puanla 6. sırada yer aldı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Göztepe ise 36 puanla 9. sırada yer buldu.



Alanyaspor, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu, atağın yönünü attığı uzun pas ile sağa çevirdi. Topu kontrol eden Murat Paluli, ceza sahası sağ çaprazdan girer girmez çektiği şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



17. dakikada orta alanda Alanyaspor'dan Bareiro kafayla topu Kadzioru ile buluşturdu. Ceza sahası sağ çaprazına giren Kadzior'un şutunu kaleci kontrol etti.



21. dakikada Juanfran'ın pasıyla topla buluşan Bareiro, kalecinin de öne çıkmasını fırsat bilerek topu aşırtma bir vuruşla filelerle buluşturdu. Ancak gol, VAR kontrolü sonrası iptal oldu.



43. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan içeriye giren Halil Akbunar topu ön direğe ortaladı. Alanyasporlu futbolcu Fatih Aksoy'un ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Juanfran, ceza sahası çizgisine yakın bölgeye pası çıkardı. Berkan İsmail Kutlu'nun sert şutunda kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kornere çıkardı.



54. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe atışında Kadzior topu ön direğe ortaladı. Topa yükselen Tzavellas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1



61. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında, Murat Paluli'nin ortasında Alanyasporlu Fatih Aksoy'un kafayla uzaklaştırmak istediği top Halil Akbunar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutu Tzavellas'a çarparak kornere çıktı.



Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Yusuf Bozdoğan



Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih Aksoy, Moubandja, Ceyhun Gülselam, Berkan İsmail Kutlu, Siopis, Kadzior, Davidson (Dk.75 Efecan Karaca), Bareiro (Dk. 82 Mustafa Pektemek)



Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Burekovic, Halil Akbunar (Dk. 90+5 Gassama), Soner Aydoğdu (Dk. 79 Esiti), Nwobodo (Dk. 90+5 Titi), Cherif Ndiaye, Diabate (Dk. 90 Mihosevic), Ideye (Dk. 46 Jahovic)



Goller: Dk. 43 Fatih Aksoy (Kendi kalesine) (Göztepe), Dk. 54 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 27 Ideye, Dk. 47 Jahovic (Göztepe), Dk. 70 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)



