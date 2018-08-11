  •  
    Ve Orman'a gönderme! "Güneş, Kasım'da yolcu"
  •  
    G.Saray taraftarından "Akbaba" tezahüratları!
  •  
    "Başkası onu beğenmez ama ben beğeniyorum"
  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    Türkiye için yeni rekor! Bonservis kralı 15 isim

Göztepe'nin muhtemel Malatyaspor 11'i

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ilk haftasında pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak

Kaynak: AA
Göztepe'nin muhtemel Malatyaspor 11'i
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2018 13:20
Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ilk haftasında pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'e 14 yıl aranın ardından döndükten sonra geçen sezonu teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde 6. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 2018-2019 sezonuna teknik direktör Bayram Bektaş idaresinde başlayacak.

Bayram Bektaş, teknik direktörlük kariyerinde ilk Süper Lig maçına çıkacak.

Transfer döneminde şimdiye kadar 8 oyuncuyu kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Kadu ile Kerem Atakan Kesgin forma giyemeyecek.

Bornova Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçını hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekibin müsabakaya Beto, Gassama, Titi, Wallace Reis, Traore, Poko, Andre Castro, Gouffran, Halil Akbunar, Deniz Kadah ve Nabil Ghilas ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

Süper Lig'de rakibiyle 3. kez karşılaşacak Göztepe, geçen sezon Malatya'daki ilk müsabakayı 3-2 kazanmış, İzmir'de ise rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için