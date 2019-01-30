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Göztepe'nin istediği Baba, Reims'ta!

Göztepe ile transferde ismi anılan Abdul Rahman Baba, Fransa Ligue 1 ekibi Reims'a transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Göztepe'nin istediği Baba, Reims'ta!
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30 Ocak 2019 03:39
Göztepe'nin transfer listesinde yer alan Abdul Rahman Baba'nın yeni takımı açıklandı.

Fransa Ligue 1 ekibi Reims, Chelsea'den sol bek Abdul Rahman Baba'yı kadrosuna kattıklarını açıkladı.

Anlaşmanın kiralık yapıldığı kaydedildi. Fransa basınında yer alan haberlerde satın alma opsiyonunun bulunmadığı belirtildi.

Sezonun ilk devresini Schalke'de kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki Ganalı futbolcu, 4 maçta oynadı ve 327 dakika sahada kaldı.



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