Göztepe'nin istediği Baba, Reims'ta!

Göztepe'nin transfer listesinde yer alan Abdul Rahman Baba'nın yeni takımı açıklandı.
Fransa Ligue 1 ekibi Reims, Chelsea'den sol bek Abdul Rahman Baba'yı kadrosuna kattıklarını açıkladı.
Anlaşmanın kiralık yapıldığı kaydedildi. Fransa basınında yer alan haberlerde satın alma opsiyonunun bulunmadığı belirtildi.
Sezonun ilk devresini Schalke'de kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki Ganalı futbolcu, 4 maçta oynadı ve 327 dakika sahada kaldı.
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Fransa Ligue 1 ekibi Reims, Chelsea'den sol bek Abdul Rahman Baba'yı kadrosuna kattıklarını açıkladı.
Anlaşmanın kiralık yapıldığı kaydedildi. Fransa basınında yer alan haberlerde satın alma opsiyonunun bulunmadığı belirtildi.
Sezonun ilk devresini Schalke'de kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki Ganalı futbolcu, 4 maçta oynadı ve 327 dakika sahada kaldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın