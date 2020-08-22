Göztepe'nin Gerson Rodrigues ısrarı

Göztepe, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen Gerson'u transfer etmek istiyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Göztepe'nin Gerson Rodrigues ısrarı
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22 Ağustos 2020 13:09
Hücum hattına Brown Ideye'yi alarak ilk transferini gerçekleştiren Göztepe yönetimi, ikinci hamleyi yapmak için de temaslarına başladı.

İleri uca bir takviye daha yapacak olan İzmir temsilcisi geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Dinamo Kiev'in yıldız golcüsü Gerson Rodrigues'i renklerine bağlamak için devreye girdi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Sezonun bitiminin ardından Ukrayna ekibine geri dönen Nijeryalı oyuncu ile temasa geçen kurmaylar ilk görüşmelerden olumlu yanıt aldı. 25 yaşındaki genç futbolcuyu kiralamayı planlayan yönetim, Ukraynalı kurmaylarla temasları sıklaştıracak.

Kiev'in Kayseri'den ayrılan Kravets'i transfer etmesi halinde Rodrigues'in Göz-Göz'e transferinin önünün açılması bekleniyor.

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