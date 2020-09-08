Göztepe'nin Fabri transferi rötar yaptı

Göztepe'nin prensip anlaşmasına vardığı ve dün İzmir'e beklediği İspanyol file bekçisi Fabri rötar yaptı.



Bonservisi İngiliz ekibi Fulham'da bulunan 32 yaşındaki eldivenin kulübüyle halen görüşme halinde olduğu öğrenildi.



Kulübünden bonservisini alacak olan Fabri'nin bu hafta içinde İzmir'e gelerek sarı-kırmızılı ekibe imza atması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ'TA OYNADI



Ülkesi İspanya'da Deportivo altyapısından yetişen 32 yaşındaki file bekçisi Fabri, Valladolid, Real Betis'te de forma giydi. İki sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ta da görev yapan İspanyol eldiven 2016-2017 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Fabri geçen sezon İspanya'da Mallorca'da kiralık olarak oynamıştı.



2015-2018 yılları arasında Beşiktaş'ın kalesini koruyan 32 yaşındaki eldiven Süper Lig'de 66 karşılaşmaya çıktı ve kalesinde 57 gol gördü. Fabri, Deportivo'da forma giyerken 2013-2014 sezonunda Gijon maçında son dakikada attığı golle de kariyerinin tek golünü kaydetmiş takımına 1 puan kazandırmıştı.



