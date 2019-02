Spor Toto Süper Lig'de art arda Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mağlup olarak ikinci yarıda 0 çeken Göztepe'de takımın en skorer oyuncusu Yasin Öztekin son 2 haftada yedek kulübesine mahkum oldu.Bu sezon attığı 7 golle Göztepe'ye çok kritik puanlar kazandıran tecrübeli futbolcunun Galatasaray ve Fenerbahçe müsabakalarından teknik direktör Kemal Özdeş tarafından on birde tercih edilmemesi eleştiri konusu oldu. Her iki maçta da oyuna sonradan dahil olup rakip kalelerde tehlikeler yaratan Yasin'in kızağa çekilmesine taraftarlar da sosyal medyadan tepki gösterdi. Özdeş'in göreve başlamasının ardından formasını kaptıran Yasin, sadece Yeni Malatyaspor deplasmanında 90 dakika sahada kalabildi.Sezonun 16. haftasında Bornova Stadı'nda oynanan Bursaspor karşılaşmasının 70. dakikasında oyundan alınan Yasin, teknik ekibe tepki göstermişti. Ardından Ankaragücü'ne Kayseri'de konuk olan Göztepe'de Yasin 21 kişilik kadroya dahil edilmemişti. Boynundan sakatlandığı iddiasıyla Kayseri'ye götürülmediği açıklanan Yasin'in devre arasında ise Fenerbahçe'ye satılması gündeme geldi. Ancak Başkan Mehmet Sepil'in isteği ile sarı-kırmızılılarda kalan 31 yaşındaki futbolcu en önemli iki müsabakada on bire giremedi.Sezon başında Galatasaray'dan gelen Yasin Öztekin, Kayserispor, Trabzonspor (2), Atiker Konyaspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor fileleri havalandırmıştı.