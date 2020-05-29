Göztepe'nin büyük aşkı Alper Potuk

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 10 numara tranasferi için gözünü Fenerbahçe'den Alper Potuk'a dikti.

Haber; Yeni Asır
Göztepe'nin büyük aşkı Alper Potuk
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29 Mayıs 2020 13:44
Süper Lig'de önümüzdeki sezon Avrupa Ligi hedefini ıskalamak istemeyen Göztepe'de yönetim 10 numara transferi için yoğun çaba sarf ediyor.

Listesinde Almanya Bundesliga 2'de Hamburg forması giyen Aaron Hunt ve Polonya ekibi Lech Poznan'da top koşturan Portekizli Pedro Tiba'yı barındıran Göz-Göz'ün asıl hedefi ise Fenerbahçeli Alper Potuk. F.Bahçe'de ligin ikinci yarısında kadro dışı bırakılan Alper'in sezon sonunda F.Bahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken 28 yaşındaki futbolcunun da Göztepe'ye gelmeyi çok istediği öğrenildi.

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