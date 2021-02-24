Göztepe'nin 3 yıldızına G.Saray ve Beşiktaş talip

Göztepe'nin son haftalarda vitrine çıkan yıldız oyuncuları İstanbul ekiplerinin gündemine girdi. Fenerbahçe maçında ağları sarsarak Türkiye'nin en çok konuştuğu isim haline gelen Halil Akbunar Beşiktaş'ın radarına girdi. Kanatlarda sorun yaşayan Kara Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın, özel olarak izlettiği 27 yaşındaki başarılı futbolcu için yönetime olumlu rapor verdi. Milli takıma göz kırpan Halil için yaz transfer döneminden önce devreye girecek olan Beşiktaş yönetimi, sarı-kırmızılı İzmir ekibinin altyapısından yetişen Yalçın Kayan için de hamle yapacak.



YALÇIN ÇOK İSTİYOR



Beşiktaş scout ekibi henüz 21 yaşında olan orta saha oyuncusu ile ilgili 'gelecek vaat eden bir isim' notunu düştü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da genç futbolcuyla ilgili onay verdiği bildirildi. Galatasaray'da da yönetim teknik direktör Fatih Terim'in ilgisini çeken 22 yaşındaki eldiven İrfan Can için resmi girişimlere başlayacağı İstanbul'dan gelen bilgiler arasında.



ALPASLAN'DAN MÜTHİŞ DÖNÜ



Göztepe'nin başarılı stoperi Alpaslan Öztürk'ün dönüşü muhteşem oldu. 27 yaşındaki başarılı futbolcu bu sezon iki kez ağır sakatlık yaşamasına rağmen son iki maçta formayı kaptı. Alpaslan özellikle F.Bahçe maçındaki performansıyla "Aklı İstanbul'da" eleştirilerine de cevabını vermiş oldu. Başarılı savunmacı F.Bahçe'nin yıldızları Masut Özil, Thiam ve Valencia'ya göz açtırmazken formuyla teknik direktör Ünal Karaman'ın da gözüne girdi.



