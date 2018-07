'Aileme kalsa öğretmendim'

'Yeter artık koşma!'

'Taraftar yoksa biz hiçiz'

'Hedefimiz yine ilk 5 olacak'

'Fransa'da taktik bir tık daha önde'

'Daha fazla gol atmak zorundayım'

'Göztepe taraftarının eşi benzeri bulunmaz'

'En yerinde karar Göztepe'

'En zorlayan Aatif'

'Irkçılıkla beraber savaşmalıyız'

'Futbolun belası'

Andre Biyogo Poko... Onu izleyen herkes, 'Bu adam hiç yorulmuyor mu!' demiştir. Rakipleri bezdiren derecedeki gücü, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle her yere saldırması, yani futbolun çok kullanılan deyimiyle rakibi ısırması en önemli özelliği kuşkusuz.Göztepe'nin Gabonlu yıldızı bu hırsı nereden buluyor diye soranlar için Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın sorularını Hollanda kampında yanıtladı, hikayesini detaylarıyla anlattı."Benim için futbola başlamak kolay değildi. Çünkü annem ve babam öğretmenler ve benim okumamı, eğitim alarak bir kariyer sahibi olmamı istiyorlardı. Ancak ben lisede bir tercih yaptım ve okul takımına girip futbola başladım. Sonrasında şehrimizin takımına girdim, bu benim futbol hayatımın da başlangıç noktasıydı.""Çok koşmayı, mücadele etmeyi seviyorum, sahada yorulmak nedir bilmiyorum. Bundan rakiplerimin şikayetçi olduğunun farkındayım biraz ama takımım için bunu yapmalıyım. Bununla ilgili güzel bir anım var bu sezona dair. Kasımpaşa maçıydı. Ben yine her zamanki gibi gördüğüm her yere koşuyordum, orta sahada bana karşı oynayan rakibim artık isyan etti ve beni durdurup, 'Yeter artık koşmayı bırak, seni takip etmekten yoruldum' dedi." (Gülüyor)"İşimi çok seviyorum, gücümü tamamen buradan alıyorum diyebilirim. Sahada her şeyimi veriyorum. Tüm motivasyonumla oynadığım 90 dakikanın hakkını vermeye çalışıyorum. Formamdaki renkleri temsil etmek, gelen taraftarı mutlu etmek için savaşmak zorundayım. İşimizi yüzde yüzle yapmak önemli. Daha önemlisi ise taraftarlar. Çünkü onlar hayatlarından fedakarlıklar yaparak biz oyuncuları izlemeye geliyorlar. Onlara en iyisini sunmalıyız her zaman. Maçtan sonra kız arkadaşımla evde televizyon izleyerek dinleniyorum zaten.""Göztepe olarak sezona yeni bir hocayla hazırlanıyoruz. Yeni sezon öncelikle hedefimiz geçen seneki gibi ligde kalmak olacak. Daha sonrasında ise bir adım daha atarak ilk 5'e girmeyi düşünüyoruz. Hocamızın aklında bir sistem var ve biz de bunu yerine getirebilmek adına özverili bir şekilde çalışıyoruz.""Fransa ve Türkiye'de oynanan futbol birbirine çok benziyor. İki ligde de fiziksel güç önplanda ve bu konuda kendini çok geliştirmiş oyunculara sahipler. Ancak Fransa biraz daha taktik konuların üzerinde daha çok duruyor. Bu yüzden bir adım önde olduklarını söylemek mümkün.""Bu sene bizim öncelikle takım olarak hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olmaya devam etmek. Sonrasında tabii ki bireysel olarak daha fazla kendimi nasıl geliştiririm bunu düşüneceğim. İki senede yalnızca 1 gol attım. Benden beklenen gol atmam değil, ancak bu yönümü de geliştirince daha iyi futbolcu olacağımı biliyorum, o yüzden de elimden geleni yapacağım. Kampımız çok iyi gidiyor, takım olarak iyi bir uyum yakaladık. Ayrılan oyuncularımız var ama yeni gelenler de var. Sezon başlayana kadar tam bir takım olacağız, bundan şüphemiz yok.""Türkiye'de şaşırdığım en önemli şey statlardaki ambians... Fransa'da bile buradaki coşku yok. Buradaki taraftarlar takımların tutkuyla bağlı ve bunu her maç tribünler tam manasıyla yansıtıyorlar. Bu konuda açıkçası en şanslı takımlardan biri biziz. Çünkü Göztepe'nin muhteşem bir taraftarı var. Bizlere inanılmaz bir motivasyon veriyorlar. 90. dakikada, en zor anımızda bile bize söyledikleri tezahüratlar takımı ateşliyor. 12. adam rolünü en iyi şekilde yapıyorlar. Onlar olmasa biz bir hiçiz.""Türkiye seçeneği karşıma çıkınca kabul ettim, çünkü Karabükspor bana güzel bir teklif sundu. Türkiye'ye gelir gelmez burayı çok sevdim. Alışmak kolay olmadı tabii ki, bazı zorluklar yaşadım ama sonrasında çok keyifli bir hayata sahip oldum burada. Karabük'ten ayrılığım kariyerim için en önemli noktaydı. Çünkü birçok teklif aldım. En doğru kararı vermek zorundaydım. Bu yüzden epey düşündüm ve sonunda Göztepe'ye gelerek en doğru kararı verdim."Direkt karşılıklı oynamadık, o kenarlarda oynuyordu ama beni Süper Lig'de en çok zorlayan oyuncu Fenerbahçe forması giyen Aatif oldu.""İnsanlar başarı varsa sizi alkışıyor, işler kötü gittiğinde ise saldıracak adam arıyor. Mesut'un yaşadığı da tam olarak bu. Irkçılık futbolun belası ve bununla mücadele etmeliyiz"Poko, geçtiğimiz günlerde kendisine yapılan ırkçı söylemler nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil hakkında da şu ifadeleri kullandı: "Kişisel olarak bugüne kadar başıma ırkçılıkla ilgili bir olay gelmedi. Bunu yaşayanlar bu durumla nasıl başedebiliyor bilmiyorum. Bana karşı fiziksel bir saldırı olmadıkça bununla baş edebilirim. Futbolda bazı yükselişler ve inişler var. İnsanlar işler iyi gittiğinde alkışlıyorlar ve birlikte kutlamalar yapıyorlar. Kötü gittiğinde ise hemen suçlayacak ve saldıracak birilerini arıyorlar.""Mesut Özil'in de yaşadığı tam olarak bu. Futboldan olan bir şey bu. Irkçılık gerçekten çok kötü bir şey. Futbolun dünya üzerindeki belası. Bununla birlikte mücadele etmemiz lazım. Bu zor bir mücadele ama bunu hep beraber yapmalıyız. Çünkü hepimiz insanız ve eşitiz. Zengini fakiri... Dünya üzerinde herkes eşit, bunu bilerek yaşamalıyız."