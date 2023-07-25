Göztepeli Tarkan Serbest'in hedefi lige iyi bir başlangıç yapmak

Göztepe'nin yeni transferi Tarkan Serbest açıklamarda bulundu. 29 yaşındaki futbolcu hedefinin lige iyi başlamak olduğunu vurguladı.Tarkan, kulübün mobil uygulamasında yer alan görüntülü açıklamasında, Göztepe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.Takım arkadaşlarının ve teknik ekibin kendisini çok iyi karşıladığını bildiren Tarkan Serbest, şunları kaydetti:"Göztepe, çok büyük bir camia, tesisleri olsun, stadı olsun, taraftarları olsun, herkes, Türkiye bunu biliyor. İtalya kampındayız. Atmosfer gerçekten çok güzel. Burada hazırlık maçları oynayacağız ve sezon için çok güzel bir hazırlık maçları olacak bizim için. Tarkan, saha içinde ve dışında genelde sakin bir insandır. Ailesine çok yakındır. Ailem de Göztepe'ye transfer olduğum için çok mutlu. Onlar da İzmir'e gelip, taraftarla birlikte heyecanla beni sahada görmek istiyor. Şu an Sakaryaspor maçına odaklanıyoruz. Lige güzel ve iyi başlamak istiyoruz."Sarı-kırmızılı ekip, İtalya'daki kamp çalışmaları kapsamında yarın TSİ 18.00'de İtalya Serie C takımlarından Legnago Salus'la 29 Temmuz Cumartesi günü TSİ 16.00'da İtalya Serie B takımlarından Cremonese ile hazırlık maçları oynayacak.