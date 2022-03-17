Göztepeli oyunculara milli davet

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, Adis Jahovic ve Kenan Piric ülkelerinin milli takımlarına çağırıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepeli oyunculara milli davet
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17 Mart 2022 15:37
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Adis Jahovic ile kaleci Kenan Piric ülkelerinin milli takımlarında forma giyecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adis Jahovic'in 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak Kuzey Makedonya'nın milli takım kadrosuna davet edildiği belirtildi.

Kaleci Kenan Piric'in de Bosna Hersek'in Gürcistan ve Lüksemburg ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunda yer alacağı bildirildi.

 
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