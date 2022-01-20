Göztepeli Beykan Şimşek, Bandırmaspor'a kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Beykan Şimşek'in Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiralandığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepeli Beykan Şimşek, Bandırmaspor'a kiralandı
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20 Ocak 2022 17:43
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin orta saha oyuncusu Beykan Şimşek, sezon sonuna kadar Royal Hastanesi Bandırmaspor'da forma giyecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Beykan Şimşek'in Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bu sezon ligde 6 maçta 151 dakika sahada kalan Beykan Şimşek, 1 gol attı.

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