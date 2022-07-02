Göztepeli Baku'nun yeni adresi belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Makana Baku'nun Legia Varşova'ya transfer olduğunu açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepeli Baku'nun yeni adresi belli oldu
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02 Temmuz 2022 17:43
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin futbolcularından Makana Baku'nun Polonya ekibi Legia Varşova'ya transfer olduğu açıklandı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Baku'nun bonservis bedeli konusunda Polonya ekibi Legia Varşova ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Baku'ya emekleri için teşekkür edilirken, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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