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Göztepeli 11 taraftara gözaltı!

Süper Lig'in 7. haftasındaki Göztepe-Atiker Konyaspor maçı sonrası Konyasporlu taraftarların bulunduğu otobüslerin taşlanması ve bir komiser ile polis memurunun yaralanması olayına ilişkin 11 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA
Göztepeli 11 taraftara gözaltı!
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21 Ekim 2018 12:35
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yapılan Göztepe-Atiker Konyaspor maçı sonrası Konyasporlu taraftarların bulunduğu otobüslerin taşlanması ve iki polisin yaralanması olayıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül Pazar günü İzmir Bornova Stadı'nda yapılan karşılaşma sonrası Atiker Konyasporlu taraftarların bulunduğu otobüslerin taşlandığı ve bu sırada bir komiser ile polis memurunun yaralandığı olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen 11 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olaylar sırasında gözaltına alınan 2 kişiye 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde işlem yapıldığı öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sporun amacının kardeşliği beslemesi, holiganlığa izin vermemesi olduğunu belirtti.

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