Göztepe'den Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı

Göztepe Kulübü, futbolcusu ve çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıkan Yeni Malatyaspor Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Göztepe'den Yeni Malatyaspor için 'geçmiş olsun' mesajı
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22 Mayıs 2020 21:59
Göztepe Kulübü, futbolcusu ve çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıkan Yeni Malatyaspor Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Göztepe Kulübünden paylaşılan mesajda, Yeni Malatyaspor için geçmiş olsun dilekleri iletildi. Açıklamada, "En kısa sürede iyi haberlerinizi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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