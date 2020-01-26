Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Göztepe oldu.Göztepe'nin gollerini 25. dakikada Halil Akbunar ve 45+3. dakikada Celso Borges kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü 38. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz attı.Yeni stadındaki ilk maçında galibiyete ulaşan Göztepe puanını 29'a yükseltti. Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve Göztepe maçına yardımcı antrenör Şenol Fidan ile çıkan Beşiktaş, bu mağlubiyet sonrası 30 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Denizlispor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş da Çaykur Rizespor'a konuk olacak.Beşiktaş'ta Göztepe maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Necip Uysal, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.Süper Lig'de Göztepe maçından önce teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, ligdeki Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'inden 6 farklı isimle sahaya çıktı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenildikten sonra Abdullah Avcı ile göreve devam etmeme kararı alan Beşiktaş'ı Göztepe maçına Şenol Fidan çıkardı. Ligde ikinci devrenin ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu maçın ilk 11'inden 6 farklı isimle Göztepe'ye karşı mücadele etti.Siyah-beyazlı ekipte Demir Grup Sivasspor maçından farklı olarak sakatlıkları nedeniyle İzmir'e getirilmeyen Adem Ljajic ve Pedro Rebocho'nun yanı sıra Enzo Roco, Muhammed Elneny, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yerine Victor Ruiz, Douglas, Tyler Boyd, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Abdoulay Diaby şans buldu.Beşiktaş'ın 2001 doğumlu oyuncusu Rıdvan Yılmaz, bu sezon ilk Süper Lig maçına çıktı. Genç oyuncu geçen sezon Çaykur Rizespor maçında 88. dakikada oyuna dahil olmuştu.Beşiktaş maçıyla yeni stadı Gürsel Aksel Stadı'na kavuşan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, 3-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte Antalyaspor maçında forma giyen Leo Scwechlen ve Murat Paluli'nin yerine Titi ve Lamine Gassama şans buldu.Göztepe yeni stadında taraftarının önünde ilk maça istekli başladı. İlk dakikadan itibaren golü düşünen Göztepe, kanatları kullanarak Beşiktaş ceza sahasına gelmeye çalıştı. Hızlı oyuncularıyla Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşatan Göztepe, zaman zaman geliştirdiği tehlikeli ataklarda Loris Karius'a takıldı. Beşiktaş ise rakibinin hızlı oyun düşüncesini topu ayağına aldığı anlarda pas yaparak kesmeye çalıştı. Ancak Beşiktaş deplasmanda oynadığı maçın ilk bölümlerinde hücum anlamında etkili olamadı.Karşılaşmada dakikalar 25'i gösterdiğinde, Göztepe'nin yeni stadında ilk gol atıldı. Soner Aydoğdu'nun uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler, Douglas'a rağmen meşin yuvarlakla ilerledi. Ceza sahasına girdikten sonra yerden yaptığı ortada topa dokunan Halil Akbunar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Süper Lig'de Göztepe'nin eski stadında oynadığı son maçta, son golü atan Halil Akbunar, yeni statta da ilk golü atarak tarihe geçti.Göztepe'nin golünün ardından Beşiktaşa trakip yarı sahaya daha kalabalık gitmeye başladı. Maçın 36. dakikasında ceza alanı içinde Halil'in Diaby'ye müdahalesinin ardından hakem Hüseyin Göçek penaltı kararı verdi. Atışı 38. dakikada kullanan Burak Yılmaz, takımının beraberlik golüne imza attı.Maçın ilk yarısında devrenin berabere bitmesi beklenirken, Göztepe son saniyede kazandığı duran top sonrasında üstünlük golünü buldu. Karşılaşmanın 45+3. dakikasında sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in ortasında arka tarafta topa dokunan Borges, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve Göztepe soyunma odasına önde gitti.Beşiktaş karşılaşmanın ikinci yarısında beraberlik golünü bulabilmek adına ilk yarıya oranla rakip kaleye daha fazla gitti. Göztepe ise ilk yarının tersine, bu kez savunma ve orta sahada kalabalık durarak kalesinde gol görmemeye çalıştı. Beşiktaş'ta gol gelmeyince, takımın teknik sorumlusu Şenol Fidan iki değişiklik yaptı. Doguslas ve Teyler Boyd'u kenara alan Şenol Fidan, Gökhan Gönül ile Caner Erkin'i sahaya sürdü.Karşılaşmanın 75. dakikasında Necip Uysal ile Gassama arasında yaşanan pozisyon konuşulan anlardan oldu.. Gassama ile girdiği mücadele sonrasında altı pas içerisinde yerde kalan Necip Uysal penaltı bekledi ancak hakem Hüseyin Göçek "devam" dedi. Pozisyondan sonra VAR odası ile görüşen hakem Hüseyin Göçek, kararını bir kez daha teyit etti ve daha önceden başka bir pozisyon için durduğu oyunu hava atışıyla başlattı.Oyunun son bölümünde tüm hatlarıyla gol arayan Beşiktaş, 83. dakikada gol çok yaklaştı. Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz yaptığı pres sonrası Titi'den topu kaptı. Ceza sahasıan toplar birlikte giren Burak Yılmaz, Beto ile karşı karşıya kaldı. Burak Yılmaz net fırsat yakaladığı pozisyonda Beto'ya takıldı ve golcü oyuncu beraberlik şansını değerlendiremedi.Maçın 90+5 dakikasında Burak Yılmaz yine tehlikeli bir poziyon yakaladı. Burak Yılmaz'ın köşeye giden şutunda Beto gole izin verremedi. Karşılaşmanın kalan bölümünde de gol olmayınca, Göztepe yeni stadında ilk maçında ilk alibiyetini aldı. Beşiktaş ise şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.3. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ön tarafta Jerome'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.17. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Halil'in derinlemesine pasında ceza sahasına sızan Serdar'ın sağ çaprazdan çektiği şutta, top az farkla üstten auta çıktı.21. dakikada Castro'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kontrol etti.25. dakikada Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler, Douglas'a rağmen meşin yuvarlakla ilerledi. Ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada topa dokunan Halil Akbunar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.36. dakikada ceza alanı içinde Halil'in Diaby'ye müdahalesinin ardından hakem Hüseyin Göçek penaltı kararı verdi. Atışı 38. dakikada kullanan Burak Yılmaz, takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.45+3. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in ortasında arka tarafta topa dokunan Borges, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.73. dakikada Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde oluşan karambolde Göztepeli savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.81. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Serdar Gürler'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.84. dakikada Göztepe ceza sahası önünde Titi'den topu kapan Burak Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Beto topu uzaklaştırdı.90+5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın güzel şutunda kaleci Beto, güzel bir refleksle gole izin vermedi.Gürsel AkselHüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan OkBeto, Gassama, Titi, Borges, Berkan Emir, Halil Akbunar, Castro, Soner Aydoğdu (Dk. 90 Alpaslan Öztürk), Serdar Gürler, Napoleoni (Dk. 77 Yalçın Kayan), Jerome (Dk. 88 Wilczek)Karius, Douglas (Dk. 58 Gökhan Gönül), Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Boyd (Dk. 68 Caner Erkin), Necip Uysal, Hutchinson, N'Koudou, Diaby (Dk. 88 Umut Nayir), Burak YılmazDk. 25 Halil Akbunar, Dk. 45+3 Borges (Göztepe), Dk. 38 Burak Yılmaz (penaltıdan) (Beşiktaş)Dk. 13 Castro, Dk. 54 Soner Aydoğdu, Dk. 77 Jerome, Dk. 90+4 Beto (Göztepe), Hutchinson (Devre arası), Dk. 52 N'Koudou, Dk. 67 Necip Uysal, Dk. 84 Vida (Beşiktaş)