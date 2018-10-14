Göztepe'den Tamer Tuna açıklaması: 'Sözleşme önerdik, nezaketsizlik...'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, eski teknik direktör Tamer Tuna'nın spor programında yaptığı açıklamalara cevap verdi.Tuna'nın ayırlığı ve Demba Ba konusuna açıklık getiren Papatyadedi.Tamer Tuna'nın "Demba Ba ile yaşanan bir şeyler vardı. Hiç bilinmiyor" sözünü değerlendiren Papatya,diye konuştu.