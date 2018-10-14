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Göztepe'den Tamer Tuna açıklaması: "Sözleşme önerdik, nezaketsizlik..."

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, eski teknik direktör Tamer Tuna'nın spor programında yaptığı açıklamalara dair konuştu.

Kaynak: DHA
Göztepe'den Tamer Tuna açıklaması: 'Sözleşme önerdik, nezaketsizlik...'
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14 Ekim 2018 15:35
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, eski teknik direktör Tamer Tuna'nın spor programında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Tuna'nın ayırlığı ve Demba Ba konusuna açıklık getiren Papatya, "Devre arasında Tamer Tuna'ya 3 yıllık kontrat önerdik. Sezon sonu görüşelim dedi. İkinci devrede yaşananlardan dolayı Tamer Tuna ile sözleşme uzatmama kararı aldık. Tuna'ya yöneticimiz Can Kestelli ve bizzat ben kararı yüz yüze söyledik, nezaketsizlik yapmadık" dedi.

Tamer Tuna'nın "Demba Ba ile yaşanan bir şeyler vardı. Hiç bilinmiyor" sözünü değerlendiren Papatya, "Demba Ba son Galatasaray maçı öncesi Çin'de transfer görüşmesi yapmak için izin istedi. Biz de ligin selameti açısından izin vermedik. Demba Ba en fazla maç başı ücret alan oyuncu olmasına ve bizim ligde bir iddiamızın kalmamasına rağmen onun sahada olmasını sağladık. Ligin kaderini etkileyen bir maçta Göztepelilik duruşu bizim için her şeyin önünde. Etik değerlerimizi en üst seviyede tuttuk" diye konuştu.

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