Süper Lig'de hedefini Avrupa Ligi olarak belirleyen ve ara dönemde yıldız oyuncuları kadrosuna katarak güç kazanacak olan Göztepe, rotasını yeniden İstanbul'a çevirdi.
Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, orta alana transfer etmeyi planladığı Beşiktaşlı Adem Ljajic'in ardından aradığı stoperi de Fenerbahçe'de buldu. Göz-Göz, savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve olası Titi ayrılığı ihtimaline karşı sarı-lacivertli ekibin 30 yaşındaki stoperi Serdar Aziz'i gündemine aldı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Serdar için sarı-kırmızılı yönetim bir hamle yapmayı planlıyor.
İLK TEMAS OLUMLU
Fenerbahçe yönetiminin de transfere onay vermesi halinde sarı-kırmızılılar transferi gerçekleştirmek için şartları zorlayacak. Serdar Aziz için yüklü bir bonservis bedeli çıkması durumunda Göztepe, kiralık formülünü devreye sokacak. Transfere teknik direktör İlhan Palut'un da onay verdiği öğrenildi.
GÖZTEPE'NİN DİĞER SÜRPRİZİ LJAJIC
Orta alanda verimi artırmak isteyen Göztepe yönetimi, Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen Adem Ljajic'i kadroya katmak için düğmeye bastı. Sarıkırmızılı yönetim, Sırp yıldız için nabız yoklarken sözleşmesi devam eden futbolcu ile ilgili şartların oluşması halinde ocak ayında resmi teklifini yapacak. Detaylar için tıklayın...
Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, orta alana transfer etmeyi planladığı Beşiktaşlı Adem Ljajic'in ardından aradığı stoperi de Fenerbahçe'de buldu. Göz-Göz, savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve olası Titi ayrılığı ihtimaline karşı sarı-lacivertli ekibin 30 yaşındaki stoperi Serdar Aziz'i gündemine aldı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Serdar için sarı-kırmızılı yönetim bir hamle yapmayı planlıyor.
İLK TEMAS OLUMLU
Fenerbahçe yönetiminin de transfere onay vermesi halinde sarı-kırmızılılar transferi gerçekleştirmek için şartları zorlayacak. Serdar Aziz için yüklü bir bonservis bedeli çıkması durumunda Göztepe, kiralık formülünü devreye sokacak. Transfere teknik direktör İlhan Palut'un da onay verdiği öğrenildi.
GÖZTEPE'NİN DİĞER SÜRPRİZİ LJAJIC
Orta alanda verimi artırmak isteyen Göztepe yönetimi, Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen Adem Ljajic'i kadroya katmak için düğmeye bastı. Sarıkırmızılı yönetim, Sırp yıldız için nabız yoklarken sözleşmesi devam eden futbolcu ile ilgili şartların oluşması halinde ocak ayında resmi teklifini yapacak. Detaylar için tıklayın...