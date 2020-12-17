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GÖZTEPE'NİN DİĞER SÜRPRİZİ LJAJIC

Süper Lig'de hedefini Avrupa Ligi olarak belirleyen ve ara dönemde yıldız oyuncuları kadrosuna katarak güç kazanacak olan Göztepe, rotasını yeniden İstanbul'a çevirdi.Sarı-kırmızılı yönetim, orta alana transfer etmeyi planladığı Beşiktaşlı Adem Ljajic'in ardından aradığı stoperi de Fenerbahçe'de buldu. Göz-Göz, savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve olası Titi ayrılığı ihtimaline karşı sarı-lacivertli ekibin 30 yaşındaki stoperi Serdar Aziz'i gündemine aldı.Fenerbahçe ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Serdar için sarı-kırmızılı yönetim bir hamle yapmayı planlıyor.Fenerbahçe yönetiminin de transfere onay vermesi halinde sarı-kırmızılılar transferi gerçekleştirmek için şartları zorlayacak. Serdar Aziz için yüklü bir bonservis bedeli çıkması durumunda Göztepe, kiralık formülünü devreye sokacak. Transfere teknik direktör İlhan Palut'un da onay verdiği öğrenildi.