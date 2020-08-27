Göztepe'den Serdar Aziz hamlesi!

Süper Lig'de bu sezon sıkıntı yaşamak isteme-yen Göztepe transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, savunmanın ortasına en az bir takviye planlarken Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Serdar Aziz'i gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Göz-Göz yönetimi futbolcunun menajeri ile bağlantıya geçerek nabız yokladı. Savunmada Alparslan Öztürk, Cristian Titi ve Atınç Nukan'ın yanına tecrübeli bir stoper arayan teknik direktör İlhan Palut'un, Serdar Aziz'in transferi için yönetime baskı yaptığı öğrenildi.



BONSERVİS ENGELİ VAR

Ancak transferin gerçek-leşmesi için Göztepe'nin önündeki en büyük engel olarak bonservis problemi göze çarpıyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Serdar'ın F.Bahçe'nin kararını beklediği bildirilirken Göztepe fut-bolcuyla mali şartların da oluşması halinde İstanbul ekibinin kapısını çalıp bonservis bedelinde kolaylık isteyecek.



2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Bursaspor altyapısından yetişen 29 yaşındaki tec-rübeli savunmacı Serdar, 2016-2017 sezonu başında Galatasaray'a 4.5 milyon Euro ve 3 futbolcunun bon-servisi karşılığında transfer olmuştu. Galatasaray'da 3 sezon forma giyen Serdar, sarı-kırmızılı ekipte bu süreçte 2 Süper Lig şampi-yonluğu yaşa-dı.



