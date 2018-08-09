Göztepe'den sağlık sponsorluğu anlaşması

Göztepe Kulübü'nde, Medical Park İzmir Hastanesi ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı.Sarı-kırmızılı kulübünden yapılan açıklamada, sponsorluk anlaşması kapsamında 2018-2019 sezonu boyunca kulüp bünyesinde görev yapan tüm profesyonel sporcu, teknik heyet, tüm amatör branş sporcuları ve altyapı sporcularının sağlık hizmetlerinin, Medical Park İzmir Hastanesi tarafından sağlanacağı belirtildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe'ye sağlık sponsoru olmaktan onur duyduklarını belirterek, "Güzide kulübümüz Göztepe'nin oluşturulan yeni vizyonla küresel bir marka olmak yönünde hızla ilerlediğini görüyorum ve kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Mutlu'nun ise oyuncularını sağlık alanında güvenilir ellere emanet etiklerini, hastane ile sponsorluk ilişkisinin yanı sıra, aralarında bir gönül bağı da kurduklarını kaydettiği aktarıldı.