Transferde daha önce Kocaelispor'dan golcü Burak ve Hatayspor'dan ön libero Kubilay'ı alıp Soner'le 2+1 yıllığına kiralık olarak yeniden anlaştığını duyuran Göztepe, Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Olarenwaju Kayode'ye kanca attı.



Ligde geçen sezon 27 maçta 10 gol atan 27 yaşındaki Nijeryalı forvet için bonservisini elinde bulunduran kulübü Shakhtar Donetsk'le pazarlıklar başladı. Göztepe'nin listesindeki Emrah Başsan'ın ise BŞB Erzurumspor'da kalacağı bildirildi.



Sarı-Kırmızılılar, bu hafta sonuna kadar tüm transferleri bitirmeyi hedefliyor. Yönetim bu konuda harıl harıl çalışıyor.



