Göztepe'den kaleye takviye

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Adanaspor'dan kaleci İrfan Can Eğribayat'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
Göztepe'den kaleye takviye
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05 Eylül 2020 19:09
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Adanaspor'dan kaleci İrfan Can Eğribayat'ı transfer etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, İrfan Can Eğribayat ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

2014-2015 sezonunda Adanaspor'da profesyonel sözleşme imzalayan genç kaleci, alt yaş kategorilerinde 18 kez milli formayı giydi. 



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