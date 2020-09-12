Göztepe'den Jeremain Lens'e teklif

Süper Lig ekiplerinden Gözteepe, kanat pozisyonu için Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens'e teklif götürdü.

Haber; Yeni Asır
Göztepe'den Jeremain Lens'e teklif
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12 Eylül 2020 14:47
Süper Lig'de sezon öncesi Antalyaspor'a giden Serdar Gürler'in kanattaki boşluğunu dolduramayan Göztepe'de yönetim sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, kanat pozisyonu için Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens'e teklif götürdü. İstanbul ekibinin bu sezon kadrosunda düşünmediği ve kendisine takım bulmasını tebliğ ettiği Lens'in menajeri ile bağlantıya geçen İzmir temsilcisi maliyet araştırmasına başladı.

LENS'İN ÜCRETİNDE İNDİRİM İSTENDİ

Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 900 bin Euro kazanan sağ kanat oyuncusu Lens, ücretinde indirime gitmesi halinde transferde daha somut adımlar atılacak. Futbolcuyu indirime ikna olması halinde sarı-kırmızılı yönetim, Kartal'ın kapısını çalarak bonserviste kolaylık isteyecek. Siyah-beyazlı takımla 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Lens için siyahbeyazlıların kolaylık göstermesi bekleniyor.



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