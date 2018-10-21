Spor Toto Süper Lig'de 21 Ekim Pazar akşamı Beşiktaş'ı Bornova Stadı'nda konuk edecek Göztepe'de 11 taraftarın sabah erken saatlerde gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Başkan Vekili Talat Papatya açıklamalarda bulundu.Ligin 7'nci haftasında oynanan Atiker Konyaspor karşılaşması sonrasında Konyasporluların olduğu otobüslerin taşlanması, 1 komiserin de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili konuşan Papatya,diye konuştu.