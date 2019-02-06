Göztepe'den espor hamlesi

İzmir ekiplerinden Göztepe, espor sahnesine giriş yaptığını video ile duyurdu

İzmir ekiplerinden Göztepe, espor sahnesine merhaba dedi. Takımın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bir video ile sarı-kırmızılı ekibin ilerleyen dönemde FIFA sahnesinde olacağının müjdesi verildi. Göztepe yakında espor sahnesinde olacak

"Geleneklerimizin verdiği güç ile geleceğe hükmetmeye geliyoruz." diyen Göztepe, paylaştığı videoda futbolcularının FIFA'daki hallerine de yer verdi.

Göztepe'nin FIFA kadrosu şöyle:

Serhan Yeniaras – FIFA 18 Balkan 3.sü

Mert Altıntop FIFA 19 Global Series Atlanta/Singapur/Londra katılımcısı

Video Galeri
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