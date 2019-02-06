Göztepe'den espor hamlesi
İzmir ekiplerinden Göztepe, espor sahnesine giriş yaptığını video ile duyurdu
İzmir ekiplerinden Göztepe, espor sahnesine merhaba dedi. Takımın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bir video ile sarı-kırmızılı ekibin ilerleyen dönemde FIFA sahnesinde olacağının müjdesi verildi. Göztepe yakında espor sahnesinde olacak
"Geleneklerimizin verdiği güç ile geleceğe hükmetmeye geliyoruz." diyen Göztepe, paylaştığı videoda futbolcularının FIFA'daki hallerine de yer verdi.
Göztepe'nin FIFA kadrosu şöyle:
Serhan Yeniaras – FIFA 18 Balkan 3.sü
Mert Altıntop FIFA 19 Global Series Atlanta/Singapur/Londra katılımcısı
"Geleneklerimizin verdiği güç ile geleceğe hükmetmeye geliyoruz." diyen Göztepe, paylaştığı videoda futbolcularının FIFA'daki hallerine de yer verdi.
Göztepe'nin FIFA kadrosu şöyle:
Serhan Yeniaras – FIFA 18 Balkan 3.sü
Mert Altıntop FIFA 19 Global Series Atlanta/Singapur/Londra katılımcısı
Göztepe Gaming geleceğe hükmetmeye geliyor!
Hazır mıyız? 🎧🎮🖥⚽#rulethefuture #geleceğehükmet pic.twitter.com/mXWUJ8Tigo
— Göztepe Gaming 🎮 (@goztepegaming) 16 Şubat 2019
Video Galeri
Son haberler