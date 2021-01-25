Göztepe'den en kötü ilk yarı performansı

Sezon O G B M A Y P Puan Ort. 2020-2021 20 6 7 7 29 24 25 1,25 2019-2020 17 6 5 6 19 20 23 1,35 2018-2019 17 7 1 9 18 19 22 1,29 2017-2018 17 9 3 5 30 26 30 1,76

Süper Lig'de ilk devreyi 25 puanla kapatan Göztepe, 2017-2018'de döndüğü ligde son 4 sezondaki en kötü performansını sergiledi.Lige 5-1'lik Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan ve 1975-1976 sezonundan sonra ilk defa liderlik koltuğuna oturmayı başaran Göztepe, ligde 11. haftayı 18 puanla 5. sırada geçtikten sonra çıktığı 6 maçta galibiyet alamadı.Ligde 18. haftanın ardından teknik direktör İlhan Palut'la yollarını ayıran Göztepe, altyapı antrenörleriyle çıktığı 2 müsabakayı kazandıktan sonra takımın başına Ünal Karaman'ı getirdi.Süper Lig'de ilk devreyi deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşadığı 2-1'lik mağlubiyetle kapatan sarı-kırmızılı ekip, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ilk yarıyı 25 puanla tamamladı. Göztepe, 29 gol attığı ilk devrede kalesinde 24 gol gördü.2020 yılı içinde Gürsel Aksel Stadı'na kavuşmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle taraftarlarından yoksun mücadele etmek zorunda kalan Göztepe, ilk yarıdaki 25 puanın 15'ini iç sahada alırken, 10 puanı deplasman maçlarında topladı.İlk yarıda 5 karşılaşmada kalesini gole kapatan, 5 müsabakada ise gol atamayan Göztepe, 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı birinci devrede aynı zamanda 6 mücadelede üst üste sahadan 3 puanla ayrılamadı.2017-2018'de 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de üst üste 4. sezonunu geçiren Göztepe, ilk yarıda maç başına topladığı 1,25 puanla son 4 yıl içindeki en kötü ilk devre performansını sergiledi.2017-2018 sezonunun ilk devresinde 1,76 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, bir sonraki sezon 1,29, geçen yıl ise 1,35 puan ortalamalarıyla mücadele etti.Göztepe, daha önce veda ettiği 2002-2003 sezonunda ise 17 maçta topladığı 15 puanla maç başına 0,88 puan ortalaması elde etmişti.Göztepe'nin son 4 sezonda gösterdiği ilk yarı performansları şöyle: