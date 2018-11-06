Göztepe'den durdurulamayan yükseliş!

2'NCİ LİG'DEN BU YANA İLK

YASİN VE ALPASLAN KAZANDIRIYOR

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u da yenerek iç sahadaki galibiyet serisini 5 maça çıkaran Göztepe, taraftarı önündeki performansıyla Avrupa'ya göz kırpıyor.Evinde sezonun ilk maçında Yeni Malatyaspor'a 9 kişi kalıp 3-1 yenildikten sonra bir daha puan vermeyen sarı kırmızlı ekip, 5 maçlık seriyle müthiş bir ivme yakaladı. Bu 5 maçlık süreçte ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe'yi 1-0, Beşiktaş, Kayserispor ve son olarak Rize'yi 2-0, Konyaspor'u 3-2 yenen Göztepe, 10 gol atarken kalesinde yalnız 2 gol gördü. Bu sezon hiç berabere kalmayan İzmir temsilcisi, 4 mağlubiyetle ayrıldığı 5 deplasman maçında Trabzonspor'u yenip toplam 18 puanı hanesine yazdırdı.Ligde 8'inci sırada olmasına rağmen 2'nci sırada UEFA Şampiyonlar Ligi hattındaki Galatasaray'ı yalnız 2 puan geriden takip eden Göztepe'de taraftarlar, Rizespor maçında Avrupa şarkıları söylemeye başladı. Geçen hafta düşme hattındaki Akhisarspor'a deplasmanda yenilen, Rize galibiyetiyle kaybını telafi eden sarı kırmızılılarda Başkan Mehmet Sepil, "Kazanamasak üst sıralardan uzaklaşacaktık. Herkesin şansı olduğu bir lig oynuyoruz. Tribünümüz dünyaya örnek. Futbolcularımız taraftarımızla coşuyor. Artık dış sahada da daha iyi olmak zorundayız" dedi.İç sahadaki başarılı performansını henüz deplasmana yansıtamayan Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş da bu hafta Erzurum'da zincir kıracaklarını söyledi.Göztepe, TFF 2'nci Lig'de yer aldığı 2014-15 sezonundan bu yana ilk kez iç sahada 5 galibiyetlik seri yakaladı. İzmir ekibi, o sezon 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iç sahada oynadığı son 5 maçı kazanarak şampiyonluğa ulaştı. İzmir temsilcisi, 1'nci Lig ve Süper Lig'de 4 sezon sonra evinde 5'te 5 yaptı.Göztepe, bu sezon Yasin Öztekin ve Alpaslan Öztürk'ün birlikte gol attığı 2 maçı da kazandı. Sarı-kırmızılılarda Yasin ve Alpaslan, daha önce iç sahada 2-0 sona eren Kayserispor maçında da golleri atan isimler olmuştu. Göztepe'de forma giydiği 11 lig maçını 6 gol, 2 asistle geçen Yasin, müthiş performansıyla takımının kazandığı 18 puanın 12'sine direkt katkı yaptı.