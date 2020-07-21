Göztepe'de yeni proje: Abdullah Avcı

Göztepe sezon sonunda teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırmaya hazırlanırken dün akşam sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman isimlerinin geçtiği Göztepe'nin Beşiktaş'tan ayrılan başarılı teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşma sağladığını ifade edildi.



Göztepe yönetiminin, Avcı ile altyapıyı da kapsayan büyük bir projeye imza atmak istediği bildirilirken anlaşma ile ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı ortaya atıldı. Yakın zamanda Başakşehir ve son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran 56 yaşındaki teknik adam A Milli Takım'da görev yapmıştı.



Abdullah Avcı'nın Göztepe ile anlaşma sağladığı iddiası sıklıkla konuşulurken bu aşamada Göztepe yönetimi ise haberi henüz doğrulamadı. Avcı, Beşiktaş'ta 27 resmi maça çıkarken Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenmiş ligde de 18 maçta 30 puan toplayarak beklentileri karşılayamamıştı.



