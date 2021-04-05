Göztepe'de Ünal Karaman, eski takımı Rizespor'a karşı

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Göztepe, 6 Nisan Salı günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.



Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.



Ligdeki son 3 maçında kazanamayan ve bu müsabakalarda 1 puan alabilen Göztepe, 33. hafta öncesinde 40 puanla 10. durumda yer alıyor.



Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, daha önce çalıştırdığı Çaykur Rizespor'a bu kez rakip olacak.



Yenilmediği son 3 maçta 7 puan toplayan Çaykur Rizespor ise ligde 35 puanla 13. sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Milan Skoda yarın forma giyemeyecek.



Çaykur Rizespor'la bugüne kadar Süper Lig'de 9 kez karşılaşan Göztepe, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Rakip filelere 10 gol bırakan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 9 gol gördü.



