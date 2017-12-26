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Göztepe'de transfere üç aday birden

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenilerek devre arasına 30 puanla 6'ncı sırada giren Göztepe'nin transfer listesi yapıyor

Kaynak: DHA
Göztepe'de transfere üç aday birden
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26 Aralık 2017 14:19
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenilerek devre arasına 30 puanla 6'ncı sırada giren Göztepe'nin transfer listesi oluşmaya başladı.

İlk olarak Rusya'nın Rubin Kazan takımında görev yapan ünlü orta saha oyuncusu Alex Song'u radarına alan sarı-kırmızılıların, Kardemir Karabükspor'la yollarını ayıran Ukraynalı forvet Yevhen Seleznyov ve Gabonlu orta saha Andre Poko ile ilgilendiği öğrenildi. Mali açıdan zor günler geçiren Karabükspor'un sözleşmesi süren Poko'yu iyi bir fiyata elden çıkarmaya çalıştığı ifade edildi. Teknik direktör Tamer Tuna'nın özellikle Song ya da Poko ikilisinden birini mutlaka takımında görmek istediği vurgulandı.

Fransa'nın Bordeaux takımında 4 yıl görev alıp geçen sezon Karabükspor'a transfer olan 24 yaşındaki Poko, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekti. Poko, Karadeniz ekibinde toplam 43 maça çıktı. Kariyerine ülkesinin Shaktar Donetsk takımında başlayan 32 yaşındaki Seleznyov ise Dnipro ve Krasnodar ekiplerinde de top koşturdu. Geçen sezonun devre arasında Karabük'e gelen tecrübeli golcü, 29 müsabakada 7 gol attı. Dış transferde en az 3 ismi renklerine dahil etmek isteyen Göztepe'de gidecek oyuncuların da netleşmeye başladığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların Segbefia, Schwechlen, Emrecan ve Ghilas ile yolları ayırması bekleniyor.

TUNA İNGİLTERE'YE GİDİYOR

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, İngiltere'ye çıkarma yapıyor. Genç teknik adamın sezon başından bu yana izlenen bazı futbolcuları maçlarda takip etmek için Ada'ya gideceği öğrenildi. İngiltere Premier Ligi'nde sezona devre arası verilmiyor.



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