Göztepe'de sudan ucuz kral; Adis Jahovic

Süper Lig'de zirve yarışı kadar gol krallığı için de büyül bir çekişme var. Ligin ilk yarısını Galatasaraylı Gomis, Trabzonsporlu Burak Yılmaz ve Göztepe'nin yıldızı Adis Jahovic 14'er golle ilk sırayı paylaşarak tamamladı.Bu tablo ilginç bir farkı da ortaya çıkardı. Aslan'ın sezon başında Swansea'dan kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, yıllık 3.3 milyon Euro'ya, yani yaklaşık 15 milyon TL'yi aşan bir bedele forma giyiyor. Burak Yılmaz'ın ücreti ise 3.5 milyon Euro. İki yıldız isim gibi Süper Lig'e damga vuran Göztepeli Adis Jahovic'in oynadığı rakam ise yarıştığı isimlerin neredeyse 10'da biri kadar.Geçen sezon geldiği Göztepe'yle 2 yıllık sözleşme imzalayan ve o günden bu yana 34 gole imza atan 30 yaşındaki forvetin yıllık ücreti yalnızca 500 bin Euro... Kontratı sezon sonunda bitecek olan Adis Jahovic'le daha önce masaya oturan yönetim, yüzde 10 zam önermiş; adı Süper Lig takımları başta olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle de anılan Makedon golcü ise bu teklifi kabul etmemişti