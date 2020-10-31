Göztepe'de staj yaptı: Enkaz altında

Göztepe, İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu bildirdi

Haber; Sporx.com
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Göztepe'de staj yaptı: Enkaz altında
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31 Ekim 2020 14:32
Göztepe, İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz."



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