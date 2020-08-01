Göztepe'de Soner Aydoğdu müjdesi

Göztepe iç transferde sözleşmesi sona eren 6 oyuncuyla yollarını ayırırken Soner Aydoğdu transferinde ise mutlu sona çok yakın.



Sarı-kırmızılıların sezon başında Başakşehir'den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu Soner için Göz-Göz yönetimi İstanbul ekibi ile büyük oranda anlaşma sağladı. Daha önce Soner'i bırakmayacağını açıklayan Başakşehirli kurmaylarla yapılan son görüşmeler olumlu sonuçlanırken, başarılı futbolcunun yeni sezonda da Göztepe forması giymesi bekleniyor.



Soner, bu sezon 31 maçta 5 gol atarken, 8 golün de asistini yaptı.



